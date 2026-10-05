Онищенко посоветовал сердечникам не покидать свою климатическую зону

Геннадий Онищенко, академик РАН, советует людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями оставаться в своих климатических зонах из-за рисков перелетов.
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