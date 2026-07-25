ЕС заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 до 15 июля 2027 года

Александр Конкин

И что Россия по этому поводу? Молча втирается? А где список недружественных стран? Где изменение ядерной доктрины и внесение этих стран в законные цели? Где создание Трибкнала для этих фашствующих стран? Или так бла-бла-бла и закончится?