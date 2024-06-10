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Про мечети и вытеснение аборигенов

Про мечети и вытеснение аборигенов

Да- да.аборигены это теперь мы с вами. === Строительство мечетей и мусульманских центров там, где практически нет мусульман - это очень простой, но в то же время очень эффективный план экспансии.

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Комментарии
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b
boris
Правильно идëт планомерное засилие мигрантами которое спустили на нас пиндосы а наши власть имущие взяли под козырëк и продвигают эту тему в нашей стране
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2 час.
Валерий Мязин
Эта зараза по всей России плодится, уничтожать всю эту гадость.
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2 час.
М
ММ
Очень похоже на то, как негры захватывают Штаты. В районе образуется анклав, где живут негры, белые потихоньку съезжают. Наступает разруха как в Детройте. У нас роль негров играют ваххабиты таджики и другие азиаты. Надо сильно ужесточать наказания за любые поползновения мигрантов на наших девушек! За изнасилование только и исключительно смертная казнь!
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1 час.

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