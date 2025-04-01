На Украине объяснили странное поведение Зеленского: «Очередная доза»

МОСКВА, 1 апреля, ФедералПресс. Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник высказался о странностях в поведении Владимира Зеленского, заявив, что он все чаще отдает «дурацкие приказы» и забывает о своих собственных заявлениях.
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