Снова скандал с вакцинацией в ЕАО: вслед за медиками бастуют учителя Биробиджана

Снова скандал с вакцинацией в ЕАО: вслед за медиками бастуют учителя Биробиджана

Не успел в ЕАО отгреметь прививочный скандал с увольнением сотрудников скорой помощи, как о нежелании вакцинироваться от коронавируса громко заявили педагоги.

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