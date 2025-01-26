Гатчину освободили 26 января 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской операции Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил жителей Гатчины с Днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
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