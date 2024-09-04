Телеведущая Яна Чурикова снялась в кожаной мини-юбке и леопардовых колготках

Телеведущая Яна Чурикова вышла в свет в кожаной мини-юбке. Фото опубликовано на сайте Woman.ru. 45-летняя Яна Чурикова посетила премьеру сериала "Комбинация", которая прошла 3 сентября в московском кинотеатре "Октябрь".
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