Италия ограничила действие Шенгена в отношении Испании

Италия в одностороннем порядке ограничила действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. Как сообщает газета La Stampa со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, власти распорядились закрыть морские и воздушные пункты пропуска между двумя государствами.