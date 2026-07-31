Страна и люди
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Страна и люди

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Италия ограничила действие Шенгена в отношении Испании

Италия ограничила действие Шенгена в отношении Испании

Италия в одностороннем порядке ограничила действие Шенгенского соглашения в отношении Испании. Как сообщает газета La Stampa со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, власти распорядились закрыть морские и воздушные пункты пропуска между двумя государствами.

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