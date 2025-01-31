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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сорин о сборе лыжников своей группы в Италии: «Поездка за личные средства спортсменов, спонсоров. Нам надо периодически готовиться в европейских условиях»

Ранее стало известно, что Савелий Коростелев, Дарья Непряева и Сергей Волков проводят тренировочный сбор в Европе.

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