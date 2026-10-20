© Pedro Nunes/ReutersФорвард сборной Португалии Криштиану Роналду просил смягчить наказание от Португальской футбольной федерации за самовольное оставление расположение национальной команды из-за «значительного вклада в развитие футбола» и «спортивных заслуг», передает Record.
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