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Задержана преступная группа полицейских и гражданских: они незаконно прописали 1,5 тысячи мигрантов

Задержана преступная группа полицейских и гражданских: они незаконно прописали 1,5 тысячи мигрантов

Миграционный эксперт Коженов: фиктивная регистрация стоит в Москве до 7 тыс рублей Александр РОГОЗА Руководила конторой 47-летняя уроженка Молдовы Анжела Манолиу Фото: социальные сети В подмосковной Балашихе задержаны около десятка человек, которые входил в группу, незаконно ставившими на учет мигрантов.

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