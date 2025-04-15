В ЮАР назвали цель предстоящего визита Зеленского

Владимир Зеленский приедет с визитом в Южно-Африканскую Республику не ради мира на Украине, а для поиска поддержки Глобального Юга, заявил в интервью телеканалу RT член парламента ЮАР и лидер партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула.
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