В ЮАР назвали цель предстоящего визита Зеленского

Владимир Зеленский приедет с визитом в Южно-Африканскую Республику не ради мира на Украине, а для поиска поддержки Глобального Юга, заявил в интервью телеканалу RT член парламента ЮАР и лидер партии «Движение за преобразование Африки» Вуйо Зунгула.