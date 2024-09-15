«Челси» и «Борнмут» заплатят по 25 тысяч фунтов за 6+ желтых в одном матче. Команды получили 14 карточек вчера

В 4-м туре АПЛ лондонский клуб одержал победу на выезде со счетом 1:0. Во вчерашнем матче «Челси» и «Борнмут» установили рекорд лиги по числу желтых карточек в одной игре, заработав в сумме 14 предупреждений – 6 у «Борнмута» и 8 у «Челси».