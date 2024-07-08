Цены на нефть останутся выше $85 за баррель в связи с сезонными факторами

В центре внимания. На прошлой неделе на мировом рынке превалировали позитивные настроения. Поддержку рисковым активам оказывали ожидания менее жестких действий ФРС, на что в том числе указала пятничная статистика по американскому рынку труда (см.
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