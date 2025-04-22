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Дорогу к "Вектору" и СКИФу в наукограде Кольцово реконструируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Дорогу к "Вектору" и СКИФу в наукограде Кольцово реконструируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Дорожники обещают закончить работы к середине октября 2025 года.Около поворота к наукограду Кольцово в Новосибирской области  в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" началась реконструкция дороги, ведущей к СКИФу и научному центру "Вектор".

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