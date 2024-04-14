В Новосибирске предложили проведение межрегиональных гастролей для укрепления культуры Сибири

Юрий Зимняков, исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области и председатель координационного совета по культуре Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), высказал идею о запуске программы межрегиональных гастролей в пределах Сибирского федерального округа, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии