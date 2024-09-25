Колокольцев рассказал об ущербе в 116 млрд от киберпреступлений. За 5 лет. Заявление глава МВД России сделал 25 сентября на заседании Общественного совета при МВД.
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Колокольцев рассказал об ущербе в 116 млрд от киберпреступлений. За 5 лет. Заявление глава МВД России сделал 25 сентября на заседании Общественного совета при МВД.