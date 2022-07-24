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25 июля свой профессиональный праздник отмечает водная полиция России

25 июля свой профессиональный праздник отмечает водная полиция России

Речная полиция появилась в структуре российских правоохранительных органов во второй половине XIX века как особое подразделение для наблюдения за порядком на водных пространствах.

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