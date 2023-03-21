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Сергей Безруков вспомнил, как просил в США шпаги для Елизаветы Боярской

Сергей Безруков вспомнил, как просил в США шпаги для Елизаветы Боярской

Актер Сергей Безруков рассказал о забавном инцидент на гастролях в США. Он вспомнил, как просил шпаги для коллеги Елизаветы Боярской.

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