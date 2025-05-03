RT «оживил» Рузвельта, отметившего роль СССР в уничтожении нацистов

RT с помощью нейросетей воссоздал обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году, в ходе которого он отметил, что российские войска уничтожили больше всех нацистов, чем все остальные объединённые нации, вместе взятые.
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