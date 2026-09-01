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Apple переименовала озеро Онтарио на картах компании для пользователей из США

Apple переименовала озеро Онтарио на картах компании для пользователей из США

Картографический сервис компании Apple начал отображать название озера Онтарио как озеро Америка для пользователей из США.

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