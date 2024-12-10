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Карусель

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Мультсериал «Макс и Крякс»

Мультсериал «Макс и Крякс»

Макс и Крякс — забавные друзья, сделанные из бумажных стаканчиков, скрепок и простых карандашей. Вместе с ними маленькие зрители смастерят множество интересных поделок при помощи цветной бумаги, ножниц и клея.

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