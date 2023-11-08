Дугин: Особенно чудовищные эксперименты над русским агентура проводила последние 30 лет

Александр Дугин указал, что несмотря на все эксперименты, которые иностранная агентура проводила с русским народом, структура нашей души остаётся неизменной и сейчас мы возвращаемся к нашим православным корням.
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