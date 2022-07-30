Последние слова Мессинга о России не скрыть: что всех ждет в конце 2022 года

Вольф Мессинг является одной из самых загадочных и таинственных фигур прошлого столетия. Он предвидел множество событий, которые потрясли мир.
Популярные статьи
- Закон — непорядок: Российского миллиардера приговорили к 9 месяцам за убийство человека
- Американцы воруют бензин на заправках и друг у друга. Финнов, заправляющихся в России, обвинили в госизмене. Топливные страсти
- Академик РАН Наталья Бехтерева: Кашпировский способен изменять наш организм, уж лучше бы он был шарлатаном
Свежие комментарии