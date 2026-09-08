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Регионы России

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Жак Сиве открыл счёт с пенальти в матче «Рубин» – «Ахмат»

Жак Сиве открыл счёт с пенальти в матче «Рубин» – «Ахмат»

Футбольный матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между командами «Рубин» и «Ахмат», прошедший на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершился со счётом 1:1.

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