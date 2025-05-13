ФБР меняет приоритеты: иммиграция важнее "белых воротничков" до 2025 года

ФБР пересматривает фокус деятельности, по данным Рейтер: до конца 2025 года агенты будут уделять треть времени борьбе с нелегальной иммиграцией по указанию администрации Трампа, ослабив внимание к расследованиям преступлений "белых воротничков".
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