Bild: БПЛА в аэропорту Лейпцига могли контролировать из любой точки мира

Обнаруженным в аэропорту Лейпцига беспилотником могли управлять из любой точки мира. Об этом пишет Bild со ссылкой на документ Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA).
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