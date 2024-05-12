Процедура выборов президента Литвы

В соответствии с Конституцией Литвы (1992), президент является главой государства. Он избирается гражданами Литовской Республики сроком на пять лет на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права, путем тайного голосования.
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