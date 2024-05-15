Русская весна
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Русская весна

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  • Eduard
    А оппозиция сама кто?Не надо демонизировать русских,надо на себя в зеркало посмотреть им!«Вопреки планам»....
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Американцы: победить армию России гораздо труднее, чем мы считали

Американцы: победить армию России гораздо труднее, чем мы считали

В вооруженном конфликте всегда следует ожидать неожиданностей. Украинские силы готовятся к весеннему или летнему российскому наступлению, сосредоточенному на Донбассе на востоке Украины, что явится развитием февральского успеха России при взятии города Авдеевка.

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