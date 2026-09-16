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Регионы России

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NASA активировало главный научный прибор космического телескопа Roman

NASA активировало главный научный прибор космического телескопа Roman

Главный научный прибор космического телескопа NASA Nancy Grace Roman — инфракрасная камера Wide Field Instrument (WFI) с разрешением 300 мегапикселей — впервые включили в космосе и успешно провели первые тесты.

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