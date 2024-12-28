С украинской Аллеи городов-героев убрали названия Москвы и Минска

В Киеве произвели демонтаж названий городов Москва и Минск на Аллее городов-героев. Это решение стало результатом инициативы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу данного музея.
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