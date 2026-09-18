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Женская НБА. «Миннесота» примет «Нью-Йорк», «Торонто» встретится с «Индианой»

«Миннесота» сыграет с «Нью-Йорком», «Торонто» встретится с «Индианой». Женская НБА Регулярный чемпионат Миннесота – Нью-Йорк 19 сентября .

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