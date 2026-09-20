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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смородская про старт РПЛ: «Кроме выступлений «Краснодара» ничего не удивило – считаю их главным претендентом на титул. «Спартак» и ЦСКА ничего хорошего не показывают, «Локо» очень плохо выглядит»

Экс-президент « Локомотива » Ольга Смородская похвалила стабильность «Краснодара» на старте Альфа-Банк РПЛ и назвала «быков» главным претендентом на титул.

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