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В СМИ сообщили о поиске следствием активов арестованных за коррупцию генералов МО

В СМИ сообщили о поиске следствием активов арестованных за коррупцию генералов МО

Следствие ищет активы арестованных и обвиняемых в коррупции генералов Минобороны, которые могли быть приобретены незаконным путем.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А зачем их искать? Генералов и тех кто им помогал в воровство отправить впереди штурмовиков, в отряда &quot;Амбрелы&quot; [Вагнеровцы знают что это такое], наберётся не одна дивизия. А их семьи будут в заложниках. Сразу все деньги вернутся в Россию. Для &quot;этих штрафных дивизий&quot; не паханный фронт на Украине, за три месяца и Харьков захватим и Николаев, и Одессу. За всё надо платить, когда воруешь в России!
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16 час.
ИА
Иркин Абищев
Какая коррупция, люди которые давали присягу, а потом обворовали Россию - предатель Родины таких Сталин к стенке ставил, нет казни значит пожизненно тем более в настоящее время когда народ собирает для сво отдаёт последнее
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11 час.

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