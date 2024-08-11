В СМИ сообщили о поиске следствием активов арестованных за коррупцию генералов МО

ИМ

Ильдус Мамлеев

А зачем их искать? Генералов и тех кто им помогал в воровство отправить впереди штурмовиков, в отряда "Амбрелы" [Вагнеровцы знают что это такое], наберётся не одна дивизия. А их семьи будут в заложниках. Сразу все деньги вернутся в Россию. Для "этих штрафных дивизий" не паханный фронт на Украине, за три месяца и Харьков захватим и Николаев, и Одессу. За всё надо платить, когда воруешь в России!