В «Реале» призвали к смене президента Ла Лиги Тебаса

Мадридский «Реал» опубликовал заявление относительно высказываний главы Ла Лиги Хавьера Тебаса о клубе.
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