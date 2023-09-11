Будь то Лондон или Гонконг, Нью-Йорк или Рио-де-Жанейро — в любом мегаполисе мира москвича видно издалека.
Мать городов русских
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Да и если такая прекрасная столица, о которой так поют дифирамбы есть одно но? Для тех у кого есть деньги, для подавляющего большинства Россиян по финансам она недоступна, кроме как просто погулять своим ходом. Как вы думаете при пенсии в 13, 160 руб. пенсии можно в Москве отдохнуть и насладиться ее "гостеприимством"??? Вот и задаешься вопросом а для кого это все делается? Очередная показуха, потемкинская столица недоступная простым работягам и пенсионерам, которые не могут свести концы с концами и не жтвут, а выживают в этой показухе...
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14 час.
Zoia Goldshtab
Люблю тебя моя Москва!Люблю тебя Москва,ЛЮБУЮ!Люблю одетую в Кремлёвские одежды!Люблю мой город тот что был и прежде-КУПЕЧЕСКИЙ,СТАРИННЫЙ,РУССКИЙ!ЛЮБЛЮ ТЕБЯ МОСКВА,МОЙ ГОРОД,КОТОРЫЙ ВЕЧНО И КРАСИВ И МОЛОД!
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3 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Ну да Москва максимально задрала планку как кажется другим но ведь все это не на столько высоко как хотелось бы а во вторых преодоление торможения вещь актуальная во все времена. И все это делаеться не на деньгах, вернее не на одних деньгах а на пинках, ебуках, и подзатыльниках иначе торможение.
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30 мин.
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