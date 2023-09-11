Мать городов русских

АНГЕЛ АНГЕЛ

Да и если такая прекрасная столица, о которой так поют дифирамбы есть одно но? Для тех у кого есть деньги, для подавляющего большинства Россиян по финансам она недоступна, кроме как просто погулять своим ходом. Как вы думаете при пенсии в 13, 160 руб. пенсии можно в Москве отдохнуть и насладиться ее "гостеприимством"??? Вот и задаешься вопросом а для кого это все делается? Очередная показуха, потемкинская столица недоступная простым работягам и пенсионерам, которые не могут свести концы с концами и не жтвут, а выживают в этой показухе...