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Дептранс: в Москве станция метро «Арбатская» работает штатно

Дептранс: в Москве станция метро «Арбатская» работает штатно

В Москве в субботу, 17 августа, станция метро "Арбатская" работает штатно после того, как в одном из переходов на этой станции Арбатско-Покровской линии метрополитена сработала система управления защитным затвором.

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