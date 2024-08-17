Дептранс: в Москве станция метро «Арбатская» работает штатно

В Москве в субботу, 17 августа, станция метро "Арбатская" работает штатно после того, как в одном из переходов на этой станции Арбатско-Покровской линии метрополитена сработала система управления защитным затвором.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии