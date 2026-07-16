Открыта регистрация на конкурс кейсов по аналитике соцмедиа «Хрустальный шар 2026»

AdIndex выступит информационным партнером мероприятия «Хрустальный шар» — независимый конкурс, победа в котором присуждается участникам за лучшую реализацию кейсов с применением аналитики социальных медиа.
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