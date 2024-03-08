Банк Англии заказал проведение очередного опроса среди финансовых директоров и согласно его результатов, инфляционные ожидания британских компаний в феврале 2024 года упали до самого низкого уровня с сентября 2021 года.
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