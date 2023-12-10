Наталья Волкова

Ну да, конечно, нам расскажут, как важно быть русским человеком, а тем временем приматы с выводком давно оккупировали нашу землю и рассказывают своим собратьям, как нужно уничтожать русских. Все предельно просто, русские на войне, а бабуины плодятся в наших городах, покупают российское гражданство и диктуют нам правила своей жизни