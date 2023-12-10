Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бурят Бурятов
    Вот пусть и даёт анализ ГУИН, только сидя на нарах,,,, в Китае уже бы сгнил давно,,,,,,"Я общаюсь с Чуба...
  • Юрий Волков
    А что они там делать будут? Петь и плясать? Они ж в большинстве своём скоморохи и лицедеи и другого ничего не умеют.Если не начать со...
  • zhanna
    Правда состоит в том,что у русских достаточно рабочих рук,чтобы заместить всех мигрантов и достаточно денег,чтобы,сре...Приезжим приготов...

Приезжим приготовится: Путин решил жёстко урезать "банды" мигрантов. "Браткам", сестрам и детям въезд в Россию закрывается

Приезжим приготовится: Путин решил жёстко урезать "банды" мигрантов. "Браткам", сестрам и детям въезд в Россию закрывается

Президент России жестко отреагировал и ответил на то, что происходит в сфере миграционной политики. Он также возмущен тем, что приезжие ведут себя наглым образом и ставят свои интересы превыше интересов коренного населения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Волкова
Ну да, конечно, нам расскажут, как важно быть русским человеком, а тем временем приматы с выводком давно оккупировали нашу землю и рассказывают своим собратьям, как нужно уничтожать русских. Все предельно просто, русские на войне, а бабуины плодятся в наших городах, покупают российское гражданство и диктуют нам правила своей жизни
Ответить
16 час.
ГМ
Георгий Михалев
Что то давно эти сказки рассказывают, а воз и ныне там. Если бы хотели закрыть, давно бы закрыли.
Ответить
8 час.
z
zhanna
Правда состоит в том,что у русских достаточно рабочих рук,чтобы заместить всех мигрантов и достаточно денег,чтобы,средняя  зарплата была 60-80 тысяч. А то,что напевают 3министра-это ложь.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх