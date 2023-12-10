Президент России жестко отреагировал и ответил на то, что происходит в сфере миграционной политики. Он также возмущен тем, что приезжие ведут себя наглым образом и ставят свои интересы превыше интересов коренного населения.
Приезжим приготовится: Путин решил жёстко урезать "банды" мигрантов. "Браткам", сестрам и детям въезд в Россию закрывается
Комментарии
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Наталья Волкова
Ну да, конечно, нам расскажут, как важно быть русским человеком, а тем временем приматы с выводком давно оккупировали нашу землю и рассказывают своим собратьям, как нужно уничтожать русских. Все предельно просто, русские на войне, а бабуины плодятся в наших городах, покупают российское гражданство и диктуют нам правила своей жизни
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16 час.
ГМ
Георгий Михалев
Что то давно эти сказки рассказывают, а воз и ныне там. Если бы хотели закрыть, давно бы закрыли.
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8 час.
z
zhanna
Правда состоит в том,что у русских достаточно рабочих рук,чтобы заместить всех мигрантов и достаточно денег,чтобы,средняя зарплата была 60-80 тысяч. А то,что напевают 3министра-это ложь.
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1 час.
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