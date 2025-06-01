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FiNE NEWS

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С 1 июня *WhatsApp официально прекратит работать на iOS 15.1 и Android 5.1

С 1 июня *WhatsApp официально прекратит работать на iOS 15.1 и Android 5.1

Для дальнейшей работы мессенджера требуется iOS 15.1 и новее. По информации, поддерживать мессенджер прекратят iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus; по некоторым данным, в список также входят iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1 поколение).

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