Во Владимирской области во время половодья могут быть затоплены 28 дорог

В зону возможного подтопления попадают участки дорог в Петушинском, Суздальском и других районах.Во Владимирской области во время весеннего половодья в зону возможного подтопления попадают 28 участков дорог.
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