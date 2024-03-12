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Во Владимирской области во время половодья могут быть затоплены 28 дорог

Во Владимирской области во время половодья могут быть затоплены 28 дорог

В зону возможного подтопления попадают участки дорог в Петушинском, Суздальском и других районах.Во Владимирской области во время весеннего половодья в зону возможного подтопления попадают 28 участков дорог.

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