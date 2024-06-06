В Красноярске осудили женщину, которая протащила алабая по асфальту

В Красноярске оштрафовали женщину, которая привязала своего алабая к машине и протащила по асфальту.В апреле жительница Красноярска хотела отвезти собаку к ветеринарную клинику, у животного повредился сустав.
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