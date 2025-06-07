Врачу из Норвегии дали 21 год тюрьмы за изнасилование 70 девочек и женщин

Суд в Норвегии приговорил к 21 году тюремного заключения врача общей практики Арне Бая за 70 доказанных случаев изнасилований и насильственных действий сексуального характера в отношении женщин и девочек, также он признан виновным по 82 пунктам в злоупотреблении служебным положением, пишет британское издание Daily Express.