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Глава Адыгеи поставил задачи на 2025 год по реализации новых национальных проектов

Глава Адыгеи поставил задачи на 2025 год по реализации новых национальных проектов

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил перед отраслевиками задачи на 2025 год, в том числе в рамках исполнения мероприятий новых национальных проектов 2025-2030 годов, новой индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея.

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