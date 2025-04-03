На севере агломерации враг уничтожен, идет ликвидация очагов сопротивления на западе, и уже начались бои за Валентиновку Радомир Маркуш Фото: Александр Река/ТАСС Очень важные события происходят в районе Горловки, которую продолжают обстреливать украинские фашисты.
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