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Царьград

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Взрывы, пожары, раненые, более 400 БПЛА. Массированная атака ВСУ на Россию 11 октября

Взрывы, пожары, раненые, более 400 БПЛА. Массированная атака ВСУ на Россию 11 октября

ПВО за прошедшую ночь сбила более четырёх сотен украинских беспилотников. Есть ранение, пострадавшие в результате "налёта" ВСУ.

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