Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Ирина Черных
    "Колокольцев: "Что касается поставленных задач, это в первую очередь борьба с коррупцией среди чиновников и прочих гр..."Откуда такие бог...
  • Evgeni Velesik
    А мы вам гадали, кто нам курс доллара определяет, а это оказывается ФРС Штатов!США "изолировала"...
  • Evgenija Palette
    Полно вам, Людмила.  ВСЁ - НАЛИЦО...Всё просто

США "изолировала" Россию от долларовой системы

США "изолировала" Россию от долларовой системы

Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Московской биржи) попали в очередной санкционный список США (пиндосы подарок сделали ко Дню России).

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Ну и Слава богу...Наконец-то эту резаную бумагу перестанут выдавать за валюту.
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4 час.
фарид сабиров
По той реакции и действиях в Мире , англосукассы получили то что хотели но в задний проход. И точно теперь их фантикам полный кабыздох.
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3 час.
EV
Evgeni Velesik
А мы вам гадали, кто нам курс доллара определяет, а это оказывается ФРС Штатов!
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1 час.

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