Московская биржа и Национальный клиринговый центр (входит в группу Московской биржи) попали в очередной санкционный список США (пиндосы подарок сделали ко Дню России).
США "изолировала" Россию от долларовой системы
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Ну и Слава богу...Наконец-то эту резаную бумагу перестанут выдавать за валюту.
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4 час.
фарид сабиров
По той реакции и действиях в Мире , англосукассы получили то что хотели но в задний проход. И точно теперь их фантикам полный кабыздох.
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3 час.
EV
Evgeni Velesik
А мы вам гадали, кто нам курс доллара определяет, а это оказывается ФРС Штатов!
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1 час.
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