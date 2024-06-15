США "изолировала" Россию от долларовой системы

ВС Вадим Скоробогатов Ну и Слава богу...Наконец-то эту резаную бумагу перестанут выдавать за валюту.

фарид сабиров По той реакции и действиях в Мире , англосукассы получили то что хотели но в задний проход. И точно теперь их фантикам полный кабыздох.