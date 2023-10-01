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  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    Естественно ))))Нас в ЕС не пугаю...
  • лина любимцева
    Молдова ВООБЩЕ НЕ ПЛАТИТ ЗА ГАЗ, а"Газпром" все равно поставляет им газ?!!... Вообще что вторится в России?!!! Попроб...«Газпром» опровер...
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Выручка крупнейших в Украине ритейлеров за 2022 год достигла 400 млрд гривен. Почти треть суммы приходится на «АТБ»

29 сентября 2023 года сервис «Опендатабот» перечислил наилучшие предприятия Украины 2022 года, чтобы было понятно сколько заработали крупные компании, работающие в торговле и гостинично-ресторанной сфере.

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