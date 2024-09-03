«Военная хроника» оценила точность массовой американской ракеты JASSM

По информации издания «Военная хроника», Украина может получить массовые крылатые ракеты JASSM. Указывается, что данный вопрос о поставках ракет может быть связан с нежеланием Германии поставлять дальнобойные крылатые ракеты TAURUS.
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